Mobilité des étudiants : ruée vers l’antenne locale de LADOM en Guadeloupe

Plusieurs milliers d’étudiants guadeloupéens vont poursuivre leurs études dans l’Hexagone. Ceux-là consacrent les grandes vacances scolaires aux indispensables préparatifs ; c’est aussi l’heure des grandes dépenses.

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) met en ce moment les bouchées doubles, pour le traitement des dossiers de demande de Passeport mobilité études. Via cette aide au voyage, les billets d’avion et de train) des candidats au départ sont désormais financés à 100% ; une aubaine, en ces temps de flambée des prix.

Nous nous sommes rendus dans les locaux de l’agence locale de LADOM, à La Jaille (Baie-Mahault), où les équipes ont dû être renforcées pour faire face à l’afflux d’usagers.

C’est trop cher ! L’année dernière (puisqu’il est parti l’année dernière), lui et moi on a payé plus de 1000€ par personne. Il veut faire ses études., moi je veux qu’il fasse ses études, alors on est obligés, on se sacrifie.