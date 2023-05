Mois de Mémoire : deux jours de marche "asi tras a INYAS é konbatan a mé 1802" entre Basse-Terre et les Abymes

Comme Ignace et ses compagnons l’ont fait il y a 221 ans, une marche partira cet après-midi, du Fort Delgres en direction de Baimbridge, pour rappeler le combat de ceux qui ont lutté contre le rétablissement de l’esclavage, en 1802.

Nadine Fadel, avec Yannis Elie (stagiaire) •

Parce qu’il n’était pas question pour eux de retourner en arrière et de laisser la population de la Guadeloupe retomber dans l’asservissement, plusieurs de nos ancêtres se sont rebellés et se sont battus, en 1802, quand Napoléon Bonaparte a décidé de rétablir l’esclavage, qui avait été aboli 8 ans auparavant, le 7 juin 1794.

Dans ce combat contre les forces françaises, Joseph Ignace a réalisé un périple, entre Basse-Terre et Baimbridge. C’est là que le charpentier devenu officier s’est donné la mort, le 25 mai 1802, afin de ne pas tomber entre les mains de ses ennemis, à savoir les hommes du général Richepance, exécuteur de Bonaparte. Ignace s’est tiré une balle dans la tête, dans le respect du serment qu'il avait fait au sein de la résistance menée par Louis Delgrès : "Vivre libre ou mourir". Ses compagnons ont soit été tués sur place, soit été capturés pour être ensuite fusillés et exhibés sur la place publique.

Puiseurs organisations tiennent à rendre annuellement hommage à cet homme.

C’est ainsi qu’une marche nocturne "sur les traces d'Ignace et des combattants de mai 1802" partira du Fort Delgrès, cet après-midi, en direction du boulevard des Héros, non loin de Baimbridge, aux Abymes, où trône une statue à son effigie. L’arrivée est prévue demain, dans la matinée du dimanche 21 mai 2023.

Tout au long de leur parcours, les participants en profiteront pour retracer le parcours de "ces glorieux anciens" et faire quelques rappels historiques.

Pour Jacqueline Jacqueray, présidente du Comité international des peuples noirs (CIPN), cette manifestation est essentielle, pour que la population guadeloupéenne puisse s’approprier son histoire.

(...) Quand on ne connait pas son histoire, on a tendance à baisser la tête. Mais quand on sait que nos ancêtres sont restés debout face à une puissante armée d’Europe, cela donne davantage de force, pour oser se battre, oser dire non aux abus et aux situations que nous vivons dans le pays (...). Jacqueline Jacqueray, présidente du CIPN (traduction du créole)

Cette marche est une initiative de plusieurs associations, de partis politiques, ainsi que d’organisations culturelles et sportives : Alyans Nasyonal Gwadloup (ANG), CIPN, Voukoum, Tèt Kolé, Les Amis de la santé, CGTG, Etoile du Cramel, Nam, Agir citoyens, Céréal, Moun Kika, Fos Pou Konstwui Gwadloup (FKNG).

Le départ se fera devant le Fort Delgrès, du côté du pont du Galion, à 17h00, ce samedi 20 mai 2023.

L’arrivée est prévue aux alentours de 11h, dimanche, sur le boulevard des Héros.