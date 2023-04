Mutuelle des conseillers généraux : chronique d'une escroquerie présumée

L'affaire débute en 1969 avec la création de l'Amicale des conseillers généraux chargée de gérer un service d'allocation retraite à destination des élus. Aujourd'hui, des soupçons d'escroquerie pèsent sur cette initiative solidaire. L'enquête d'Eric Stimpfling.

Premier volet : retour sur la création de la mutuelle

Fondée en 1969, la mutuelle des conseillers généraux est aujourd'hui au coeur d'un scandale politico-financier, où se mêlent détournements de fonds publics, faux et usages de faux certifications de naissance et où l'on croise également d'anciens élus et des fonctionnaires territoriaux.

Deuxième volet : Les dessous d'une escroquerie présumée

Le deuxième volet de cette affaire s'intéresse aux dessous de cette escroquerie présumée avec la fabrication de faux extraits d'actes de naissance.

Troisième volet : l'heure de la justice

Comment une initiative solidaire est-elle devenue une arnaque ? L'affaire est aujourd'hui entre les mains de la justice.