Nathalie Minatchy soutient brillamment sa thèse de doctorat

Evaluation d’une stratégie de valorisation de biomasse en alicaments anthelminthiques pour les petits ruminants dans les systèmes polyculture élevage», C'est l’intitulé précis de la thèse soutenue ce jeudi matin par Nathalie Minatchy à l’INRA de Petit Bourg.



S. Gilles •

Dr. Nathalie Minatchy

Réactions à la thèse de Nathalie Minatchy

Une thèse brillamment obtenue (les mentions ont disparu du protocole depuis peu) et qui soutient l’idée d’une alimentation protéinée et anti parasitaire fourni par les plantes locales et à destination des petits ruminants. En l’espèce ici les feuilles de Manioc, de Poids d’Angole et de LeucèneAu sein du jury des spécialistes comme le docteur Henri Joseph, militant de la première heure d’une agriculture éco-responsable et du manger local, mais aussi beaucoup d'autres spécialistes. Tous ne tarissaient pas d'éloge, après la conclusion de la soutenance, sur le travail de Nathalie Minatchy et son approche ...