Nouvelle campagne choc de la sécurité routière : "la vitesse ou la vie ? Choisis !"

"La vitesse ou la vie ? Choisis !" C'est le message de la nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Pour le visuel, la Préfecture s'est associée à une agence de communication et une entreprise de transport. L'installation est itinérante sur tout le département.

Carole Petit •

Les chiffres depuis le début de l'année 2020 21 accidents (18 en 2019 soit une hausse de 17%)

5 tués (3 en 2019 soit une hausse de 67%)

22 victimes* (20 en 2019 soit une baisse de 10%)

victimes*= tués + blessés

Parmi les 5 tués nous en dénombrons 2 en moto, 1 en vélo et 2 piètons.

Rond point de la Kassaverie, sur la RN1 à Capesterre-Belle-Eau. Une voiture accidentée est sur le toit. Devant, une personne accidentée recouverte d'un drap rouge de sang. Le décès semble évident. A gauche un message :L'installation est signée de Samuel Nirelep et Loïc Derussy. le message a pour objectif de faire ralentir tous les usagers de la route. Une collaboration entre la préfecture de Guadeloupe, l'agence de communicaiton Street Jam et l'entreprise TLD Transport.Dix sites ont d'ores et déjà été retenus pour cette installation qui sera itinérante sur tout le département. Elle va durer un mois.Pour aller plus loin sur les campagnes de sécurité routière : le site de la préfecture de Guadeloupe