Début de week-end agité, dans nos îles, pour pompiers et forces de l'ordre

Macabre découverte, à Capesterre-Belle-Eau, deux accidents de la circulation, à Sainte-Rose et Saint-Martin et une agression par arme blanche, au Raizet. Bilan du début de week-end : 1 mort, 4 blessés, dont 3 graves. Le week-end débute bien mal, au regard des informations qui émanent du SDIS...

Nadine Fadel •

Accident de la circulation, à Sainte-Rose

L'appel au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe remonte à 21h46 très précisément, vendredi soir (05/02/2021) .

Les secours étaient appelés à intervenir, suite à un accident de la circulation dans lequel une moto seule aurait été impliquée, sur le chemin de Grignant, à Sainte-Rose.

Deux victimes sont à déplorer : des hommes de 25 et 26 ans. L'un est grièvement blessé et l'autre présente des lésions légères. Tous deux ont été acheminés, pour être pris en charge au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes.

Les forces de gendarmerie étaient sur place.

Accident de la circulation, à Saint-Martin

Cette fois, c'est à minuit pile que les pompiers ont été appelés à l'aide, alors qu'un accident est survenu, route de Belle Plaine, à Saint-Martin (RN7). Il s'agissait d'un choc entre un deux-roues et une voiture.

Un homme de 27 ans a été trouvé sur place, grièvement atteint ; il présente deux fractures, à la jambe gauche et au bras droit.

Il a bénéficié d'un transport médicalisé, au Centre hospitalier de l'île (CHSM).

Là aussi, comme de rigueur, dès que le sang coule, la gendarmerie était sur place.

Agression aux Abymes

00h12 : un homme d'une trentaine d'années environ a été blessé, par arme blanche, sur la voie publique, à l'avenue du Maréchal Leclerc, au Raizet (Les Abymes).

Sa plaie la plus grave est au poignet, mais de multiples abrasions ont aussi été constatées, sur son dos.

La victime a été transportée au CHU.

Dans ce dernier cas, c'est à la police nationale d'enquêter, pour comprendre les circonstances des faits et débusquer un (ou des) auteur(s).

Macabre découverte, à Capesterre-Belle-Eau

07h29 : le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé, en bordure de mer, au niveau de la rue de Grand Bassin, à Capesterre-Belle-Eau, face à un temple hindou.

La victime est un homme de type antillais, avec des locks, selon le SDIS.

La gendarmerie devra identifier la victime et les causes de sa mort.