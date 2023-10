Octobre Rose : Celuta, sportive de 85 ans, en rémission du cancer du sein

Les effets bénéfiques du sport, pour la santé, ne sont plus à prouver.

Mais qu’en est-il de la pratique sportive, lorsque la maladie s’est déjà déclarée ? Les deux sont-elles compatibles ?

Absolument nous dirait Celuta Bory !

Cette octogénaire a survécu à deux cancers du sein, en 2012 puis en 2020. La seconde fois, elle a courageusement refait face au parcours de soins déjà vécu.

Tous les jours, je fais mon travail sur le corps, je me masse les seins, etc. Et, en me massant, j’ai me suis aperçue que j’avais une glande, une boule sous le sein. Donc, j’ai été voir mon médecin automatiquement. Donc, le même circuit : mammographie, biopsie, etc. Et voilà, après les examens, on m’a dit qu’il vaut mieux l’enlever, par précaution, pour que ça n’empire pas.

Celuta Bory, en rémission du cancer du sein