On dénombre 4 tués sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année 2025

Alors que les vacances de carnaval commencent, la gendarmerie et la Police nationale sont plus que jamais mobilisées sur les routes de Guadeloupe. Un certain nombre d'accidents graves se sont produits ce week-end et le bilan des contrôles fait état de 125 infractions dont 20 suspensions de permis de conduire et 5 personnes gardées à vue. On dénombre 4 tués au 23 février.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, des opérations de contrôles sont régulièrement menées en Guadeloupe par la police nationale et la gendarmerie. À l’occasion des festivités du carnaval la mobilisation de l’État continue. Pour ce premier week-end des vacances scolaires 125 infractions ont été relevées, dont 113 en zone gendarmerie. Deux accidents graves se sont produits dans la soirée de dimanche à Basse-Terre et Lamentin. Par ailleurs, 20 suspensions de permis de conduire ont été prises par l’autorité préfectorale en zone gendarmerie. En zone police, 4 véhicules ont été immobilisés, 5 personnes interpellées et 5 personnes gardées. En zone gendarmerie nationale, ce sont 113 infractions qui ont été relevées dont : 29 pour excès de vitesse dont 5 entre 40 et 50 km/h et 1 de plus de 50 km/h,

11 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique,

9 pour défaut de contrôle technique,

8 pour conduite sous produits stupéfiants,

7 pour non-port de la ceinture de sécurité,

7 pour non-respect du stop,

4 pour usage de téléphone au volant

3 pour refus d'obtempérer En zone police nationale, 12 automobilistes sur 58 contrôlés ont été notamment verbalisés : 3 pour non-port du casque,

2 pour défaut de contrôle technique,

1 pour défaut de permis de conduire,

1 pour défaut d’assurance,

1 pour plaque non conforme. Au 23 février 2025, on dénombre 4 tués sur les routes de Guadeloupe.

