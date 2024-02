Opération de lutte anti-fraude : perquisitions dans 12 commerces de Guadeloupe et 4 interpellations

Un réseau de contrebande a été mis à mal, mardi, grâce à une action coordonnée de plusieurs services de l’Etat et de sécurité. Quatre mis en cause sont d’ores et déjà placés en garde-à-vue, alors que des produits illégaux (cigarettes et alcool) ont été saisis. La procureure de Pointe-à-Pitre, à l’initiative de l’enquête préliminaire, se félicite du succès de ce bel exemple de travail collaboratif.

Une opération d’envergure a été menée hier (mardi 6 février 2024) : des interpellations et perquisitions ont eu lieu dans 12 commerces des Abymes, du Gosier, de Baie-Mahault, à Bouillante, Morne-A-L’eau, Petit-Bourg, Sainte-Rose et au Moule.

Au total, quatre personnes mises en cause pour des faits de contrebandes et blanchiments en bande organisée ont été interpellées et placées en garde à vue. Par ailleurs, cinq ressortissants étrangers ont fait l’objet de procédures pour séjour irrégulier sur le territoire national. Sur l’ensemble des enseignes visitées par les forces de l’ordre, des cigarettes et de l’alcool de contrebande ont été saisis.

Tel est le résultat d’une enquête, impulsée par le Parquet de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de la lutte coordonnée interministérielle anti-fraude et du dispositif "place nette".

Les investigations ont été rondement menées conjointement par le service territorial de la police judiciaire (STPJ) de Guadeloupe, les douanes et la gendarmerie nationale, avec la participation de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité (DEETS), de la direction générale des finances publiques (DGFP), de l’URSSAF, du service territorial de la police aux frontières (PAF) et du service territorial de la sécurité publique.

Plus de 90 fonctionnaires de l’État ont été mobilisés pour l’occasion, indique la procureure de la République de Pointe-à-Pitre.