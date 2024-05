Opération "Nids de Poules" des Motards de Guadeloupe

Une trentaine de motards, tous vêtus d’une chasuble jaune, s’était donné rendez-vous, ce mercredi matin (1er mai 2024), au niveau de l’échangeur de Grand Camp, pour une balade un peu spéciale. À peine commencée, celle-ci s’est arrêtée, le temps de marquer à la bombe de peinture fluorescente un trou béant situé au beau milieu de la chaussée et d’en faire la photo. De loin en loin, la caravane a répété ces haltes, marquages et clichés.

Tel était le but de cette virée, baptisée opération "Nids-de-Poule", à l’initiative de l’association Les Motards du Nord, en partenariat avec les autres clubs de motos de la Guadeloupe : il s’agissait de repérer et signaler les trous et crevasses qui jalonnent les routes de l’archipel.

Symboliquement, à chaque fois, c’est une poule qui a été dessinée au sol. D’une simple basse-cour au départ, le périple a très vite atteint le stade d’élevage industriel, tant l’état de la chaussée est déplorable.

Les aspérités, déformations et imperfections de la chaussée peuvent être dangereuses pour les usagers, en particulier pour les deux-roues.

Les motards considèrent qu’il y a urgence à intervenir.

Ça représente notre plus grand souci. En effet, notre colonne, notre machine, les pneumatiques... tout est mis à mal, sans compter que dans ce trou-là, on peut perdre notre jante et on peut vraiment se faire très mal. Les infrastructures routières sont vraiment désastreuses en Guadeloupe ! Et rien n’est fait, aujourd’hui, pour les usagers en deux-roues. Et on peut se faire rentrer dedans, parce que quand on voit le nid-de-poule à la dernière minute et qu’on freine, une voiture peut nous rentrer dedans.