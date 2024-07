Opération tranquillité vacances : les forces de l’ordre veillent gratuitement sur votre domicile

Vous voyagez pour les vacances et avez envie de partir l’esprit léger ? Et si vous vous inscriviez à l’opération tranquillité vacances ?! Afin de prévenir les risques de cambriolage et/ou de squat, la police ou la gendarmerie se charge de surveiller votre logement, lors de patrouilles régulières près de chez vous. En cas de problème, vous serez prévenu(e). Ce service de sécurisation est gratuit !

Le temps des vacances est arrivé, pour bon nombre d’entre nous. Peut-être que vous projetez de voyager durant quelques jours. Un tel déplacement se prépare : vous devez veiller à ne rien oublier (papiers d’identité, maillot, crème solaire, trousse de toilette, etc.). Quant à votre domicile, en Guadeloupe, il doit être sécurisé.

Vous craignez d’être victime d’une infraction, ou que des squatteurs s’installent dans votre logement, pendant votre absence ? Comme chaque année, les services de police et de gendarmerie proposent de garder un œil sur votre bien ; c’est l’objet de l’opération tranquillité vacances (OTV).

Des patrouilles régulières

Dans tous les cas d’absence prolongée de votre domicile, vous pouvez vous s'inscrire auprès d’une brigade de gendarmerie, ou au sein d’un commissariat de police, en amont de vos vacances, en indiquant les dates durant lesquelles vous serez absent(e) (entre 3 et 90 jours).

Des patrouilles sont organisées pour passer aux abords de votre domicile. Ce service gratuit offre la possibilité de prévenir des intrusions pendant votre absence. Police nationale de la Guadeloupe

Les forces de l’ordre vous contactent uniquement en cas d'anomalies, à savoir si elles constatent des dégradations, une intrusion, ou encore un vol. Les coordonnées de votre lieu de séjour vous seront demandées.

La procédure et le dossier à compléter sont accessibles en ligne. Il s’agit de se connecter au site service-public.fr, d’enregistrer son identifiant via FranceConnect, de compléter le formulaire en ligne.

L’inscription est à effectuer avec 45 jours d’avance et, au plus tard, 3 jours avant le départ.

Mieux vaut prévenir que guérir

"Pour éviter au maximum d'être victime d'un cambriolage", précise la police nationale, "quelques précautions s'imposent, afin de ne pas attirer l'attention sur votre absence : ne mentionnez pas votre départ en vacances sur les réseaux sociaux, n’indiquez pas votre absence sur votre répondeur, faites relever votre courrier, vérifiez le bon fonctionnement de votre alarme".

Même si vous avez confié vos clés à une personne de confiance, notamment pour arroser vos plantes ou nourrir vos animaux de compagnie, l’OTV est aussi faite pour vous. Mais alors, vous devrez signaler leur présence possible sur les lieux, aux forces de l’ordre.