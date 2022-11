Organisation concert 40 ans de Kassav' : Pierre-Edouard Décimus et Rudy Vardarassin condamnés

Les deux hommes ont, chacun, été reconnus coupables et condamnés à 8 mois de prison avec sursis simple. Pierre-Edouard Décimus pour abus de biens sociaux et Rudy Vardarassin pour prise illégale d'intérêt. Ils écopent également d'amendes.

Pierre-Edouard Décimus et Rudy Vardarassin étaient suspectés d'abus de biens sociaux pour le premier et de prise illégale d’intérêt pour le second, suite à l'organisation d'un concert de Kassav', à Baie-Mahault, en 2019. Ils ont tous les deux été reconnus coupables par le tribunal.

Ce dernier a suivi les réquisitions du ministère public et condamne Pierre-Edouard Décimus a 8 mois de sursis simple et 15 000 euros d'amende. Rudy Vardarassin lui, écope de d'une peine de 8 mois de sursis simple et 7 500 euros d'amende.

Rudy Vardarassin • ©RS

Des éléments pointés du doigt par la Chambre régionale des Comptes

Tout le dossier tournait autour des conditions financières ayant entouré le concert organisé le 14 décembre 2019 pour les 40 ans du groupe. Un concert en partie subventionné par le comité du Tourisme des îles de Guadeloupe. La somme de 100 000 euros a été versée au producteur exécutif, l’association Signalizée, présidé par Pierre-Edouard Décimus.

A ses côtés, Rudy Roland Vardarassin. L’ex-directeur des opérations spéciales de Cap Excellence était, lui, poursuivi pour prise illégale d’intérêt en tant qu’organisateur du fameux concert.

C'est la Chambre Régionale des Comptes qui avait saisi le parquet. Dans ses conclusions, elle pointait du doigt une absence de comptabilité, des dépenses et des recettes peu documentées avec des incertitudes sur l’usage des fonds, des retraits en espèces et des virements du compte bancaire de l’association, vers ceux de son président, de son secrétaire et du directeur des opérations spéciales de Cap Excellence sans justificatifs.

Le Parquet avait ensuite décidé d'ouvrir une enquête préliminaire confiée à la brigade financière du Service Régional de Police Judiciaire.

Les investigations menées par le Groupe interministériel de recherches (GIR) avaient ainsi démontré que le bilan affiché ne correspondait pas à la réalité des dépenses et des recettes, que l’association Signalizé avait effectué des virements à hauteur de 106 000 euros sur le compte bancaire personnel de Rudy Roland Vardarassin pour faciliter l’organisation du concert. Argent finalement remboursé.

Enfin, que Pierre-Edouard Décimus avait utilisé les fonds de l’association pour apurer jusqu’à 80 000 euros de dettes personnelles.