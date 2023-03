Ouverte en 2021, l'épicerie solidaire du campus de Fouillole a été officiellement inaugurée

Mise en place un an après celle du Camp Jacob, elle a officiellement été inaugurée ce vendredi 23 mars 2023. Pourtant, l'épicerie solidaire de Fouillole a déjà ses habitués, preuve de son utilité et preuve surtout de la grande précarité dans laquelle un bon nombre d'étudiants vivent.

FJO. avec L. Quérin et R. Malety •

Stacy a dû apprendre à faire les comptes et à faire des choix draconiens pour gérer au mieux son budget. Doctorante, elle a aussi vu sa situation financière évoluer au long des années pour atteindre le paroxysme actuel. Tout coûte plus cher et il faut quelquefois se rationner pour s'en sortir.

©Guadeloupe

Les choix de Stacy • ©R. Malety

L'Université des Antilles et le CROUS se sont très tôt sentis concernés par cette situation . Après Saint Claude il fallait aussi se préoccuper de la situation tout aussi difficiles des étudiants du campus de Fouillole. Le projet a donc été lancé en 2021.

ça répond aux besoins des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour se procurer des produits alimentaires. Donc ici il y a l'épicerie solidaire qui leur propose des tarifs réduits. Aujourd'hui on a aussi une opportunité : les jeunes étudiantes peuvent bénéficier de produits d'hygiène pour lutter contre la précarité menstruelle et ces produits sont disponibles gratuitement à l'épicerie solidaire Célia Jean-Alexis, vice-présidente du Pôle universitaire de Guadeloupe

Pour autant, malgré ses deux années d'existence, beaucoup d'étudiants ne connaissaient toujours pas l'épicerie solidaire du campus de Fouillole.

Alors, l'université a choisi de mettre à profit une journée de sensibilisation à l'endométriose pour inaugurer officiellement l'épicerie et en même temps, proposer gratuitement les produits d'hygiène menstruelle.

Depuis la rentrée universitaire 2022, ce ne sont pas moins de 1140 passages qui ont été dénombrés dans cette épicerie solidaire, justifiant de fait son existence.

Et même si chacun sait que, face à la situation de précarité que beaucoup d'étudiants rencontrent, l'épicerie est loin d'être la seule solution nécessaire. Mais elle contribue malgré tout à améliorer les choses, et cela compte beaucoup.