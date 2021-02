Papiers d’identité # Estime de soi des noirs

Ch. Martial avec FJO. •

L’enseignante docteure en sciences humaines et sociales guadeloupéenne nous embarque dans les traumatismes liés à la mise en esclavage des africains déportés.

Aujourd’hui, selon l’autrice les afrodescendants de Guadeloupe portent encore les stigmates de ces traumatismes qui influent sur la confiance en soi. L’ouvrage propose également des solutions pour les Afro-Guadeloupéens pour qu’ils parviennent à une confiance en soi ferme et une fierté d’être.

‘’L’estime de Soi des noirs’’ de Patricia Braflan-Trobo est à découvrir dans Papiers d’Identité

Christelle Martial

Papiers d'identité : L'estime de soi

"Comment avoir une forte et saine estime de soi quand on est afro-guadeloupéen dans la société post-esclavagiste guadeloupéenne moderne ? Cet ouvrage, le premier sur le sujet, propose de comprendre ce qu’est l’estime de soi, de découvrir en quoi la construction identitaire des Guadeloupéens afrodescendants peut être un obstacle à leur accession à une image de soi, une estime de soi et une confiance en soi ancrées dans l’assurance qu’ils ont de la valeur. L’autrice montre comment des proverbes stigmatisants et humiliants pour les Guadeloupéens d’ascendance africaine, couramment utilisés en Guadeloupe, - sont une entrave à leur accession à une juste estime de soi et propose des solutions pour conjurer ces proverbes-prophéties. - - - "

— Patricia BRAFLAN-TROBO (@PatBraflanTrobo) November 19, 2020

