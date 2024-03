Parcoursup, parcours du combattant ? Des lycéens donnent leur avis

Partager :

C’est une étape incontournable et importante, mais Ô combien stressante pour les candidats aux études post-Baccalauréat : la formulation des choix d’établissements. En plus d’avoir un bon dossier scolaire, les élèves doivent se connecter sur la plateforme Parcoursup, pour convaincre les responsables des écoles et universités. Heureusement, leurs professeurs sont à leurs côtés, pour les aider à affiner leurs choix et leurs arguments.

C-O. Ficadière et G. Gotin (stagiaires), L. Séné, avec N. Fadel •

Parcoursup est le passage obligé des bacheliers et étudiants pour préparer la suite de leur cursus de formation. C’est par le biais de cette plateforme Internet, créée en 2018, qu’ils doivent exprimer leurs souhaits, quant aux écoles supérieures ou universités qu’ils souhaitent intégrer. Il leur faut aussi convaincre les dirigeants de ces établissements, pour que leur dossier soit retenu. Formuler ses choix sur Parcoursupb est une étape incontournable et importante, mais Ô combien stressante pour les élèves. • ©Ludovic Gaydu Mais formuler ses vœux d'orientation s’avère être un véritable casse-tête, pour les élèves, selon les témoignages que nous avons recueillis, auprès d’élèves du lycée Faustin Fléret de Morne-à-l’Eau. Indiana rencontre des difficultés pour la rédaction de sa lettre de motivations. Le fait de devoir respecter un nombre de caractères, ça nous limite dans les éléments qu’on veut aborder, sachant que certains d’entre nous ont beaucoup à dire. Là, on est restreints. Donc, je trouve que cela est un peu compliqué (...). Indiana Yango, élève de Terminale générale Pour autant, les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes, pour se plier à cette procédure incontournable. Des professeurs et les conseillers d’orientation les accompagnent ; ce, dès la classe de seconde. Ils ont donc le temps d’affiner leurs demandes. C’est un accompagnement véritablement précis des élèves, après un premier trimestre, on sait déjà quel enfant on va devoir outiller davantage, être plus attentif à son parcours, quant à ses choix de filière, repositionner (s’il le faut) vers d’autres formations qui vont permettre à cet élève de s’exprimer pleinement. Hélin Blécourt, proviseur adjoint Lycée Général et Technologique Faustin Fléret Mais, malgré les efforts déployés par les équipes pédagogiques, un sentiment amer d’inégalité perdure chez certains jeunes. Il y a un stress. Nous ne savons pas. Nous avons une chance d’être prise dans l’université que nous voulons. Parcoursup prend en compte certains critères, tels que les notes du bac de français, les notes du tronc commun de 1ère et de terminale, et aussi l’obtention du Bac. Thilda Lake, élève de Terminale générale Formuler ses choix sur Parcoursupb est une étape incontournable et importante, mais Ô combien stressante pour les élèves. • ©Ludovic Gaydu Les problèmes de saturation du site Internet s’ajoutent aux difficultés rencontrées par ceux qui souhaitent poursuivre leurs études post-Bac. REPORTAGE/

Ce reportage a été réalisé par des élèves du lycée Fausin Fleret de Morne-à-l’Eau, coachés par des professionnels de Guadeloupe La 1ère, dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’école. Reporteurs (stagiaires) : Camille Omara Ficadière, Gabriel Gotin

Tutrice : Laura Séné

Reporteur d’images : Ludovic Gaydu

Monteur : Sébastien Marchais

Mixeur : Justin Mirval

Partager :