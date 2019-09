Le Parquet de Pointe-à-Pitre veut inscrire les actions de la justice dans le quotidien des citoyens

Xavier Bonhomme, le procureur de la République de Pointe à Pitre Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Les chiffres sont inquiétants 33 morts sur les routes en 2018 et déjà 28 depuis le début de l’année. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui obligent les autorités à prendre des mesures draconiennes pour tenter de réduire, ou, à défaut, d’endiguer le phénomène. Plus de contrôles routiers et multiplication des réponses pénales.En tout cas Xavier Bonhomme, le procureur de la République de Pointe à Pitre l’affirme. C’est l’une des priorités du parquet pointois.Et pas seulement. La lutte contre les casses sauvages ou illégales, contre les fraudes économiques et financière feront aussi partie des priorités du parquet. Mais avec 15 homicides en 2018 et 13 depuis le début de l’année, même si les chiffres en la matière sont encourageants par rapport aux années précédentes notamment 2017 ou la barre des 31 morts avait été atteinte, le magistrat reste mobilisé sur cette question.