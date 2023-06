"Partir en Livre", un mois de fête du livre dédiée à la jeunesse

Le coup d’envoi de l’édition 2023 de l’opération "Partir en Livre", à l’initiative du Conseil départemental de la Guadeloupe, a été donné jeudi soir. Durant un mois, le réseau des bibliothèques du territoire offre une foule d’animations et de rendez-vous aux jeunes lecteurs locaux, sous le signe de "La Liberté"

Nadine Fadel, avec Yannis Elie (stagiaire) •

Lire, c’est s’offrir un moment de lâcher prise, de rêve, d’évasion, de découverte, un moment pour soi.

C’est pourquoi le Conseil départemental de la Guadeloupe a choisi de placer l’édition 2023 de la manifestation plurielle "Partir en Livre", sous le signe de "la Liberté !".

Du 22 juin au 23 juillet, cette manifestation unique et originale se veut un temps fort de la programmation du réseau des bibliothèques et de la collectivité départementale, un grand rendez-vous littéraire donné aux enfants, aux adolescents et à leur famille, durant la période des grandes vacances scolaires.

"Partir en Livre" est une chance de rassembler les familles guadeloupéennes autour des livres et de (re)donner, aux jeunes générations, goût à la lecture.

(...) Dans un pays qui a vu de si belles plumes (Ernest Pépin, Maryse Condé et bien d’autres), c’est le minimum que l’on puisse faire : donner goût au jeune public à la lecture, goût à l’écriture. Sé simé nou ka simé pou, dèmen apré, nou pé rékòlté dé ti Pépin, dé ti Condé é dòt mèt a manniòk a lantou a pawòl maké [Traduction du créole : On sème pour récolter demain de nouveaux petits Pépin, de nouvelles Condé et d’autres sommités de l’écriture] Michel Mado, président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine du Département de la Guadeloupe.

Michel Mado prône le principe "lire pour construire", d’autant qu’en filigrane, ce type d’opération contribue à la lutte contre l’illettrisme, dont les taux sont alarmants, localement.

Un Guadeloupéen sur quatre serait en situation d’illettrisme et, donc, présenterait des difficultés avec la lecture et l’écriture notamment (chiffres de l’INSEE de 2009).

L’invitée d’honneur de "Partir en Livre" 2023 est l’auteur jeunesse Jennifer Richard, qui se fera un plaisir d’animer des ateliers d’écriture, tout au long de ce mois.

A propos de l'auteur jeunesse Jennifer Richard • ©Conseil départemental de la Guadeloupe

Impossible ici de lister la totalité des rendez-vous prévus, tant ils sont nombreux.

Le mieux pour vous est de consulter et/ou télécharger le programme, accessible > en cliquant ici !

Tous les évènements au programme sont accessibles librement et gratuitement. Il faut tout de même noter que la participation à certaines animations nécessite une inscription préalable en bibliothèque.

Bonne lecture à tous ! 😉