Partis autonomistes et indépendantistes : Une nouvelle proposition politique pour une Guadeloupe autonome

En marge des élections européennes, 8 organisations politiques autonomistes ou indépendantistes se sont réunies au centre Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre, ce lundi matin, pour présenter ce qu'ils ont qualifié de "rassemblement inédit". Ces organisations ont décidé en effet de se rassembler malgré leurs différences pour proposer aux Guadeloupéens une politique plus proche de leur réalité qui passe notamment par une plus grande autonomie.

Alexandre Houda et Carole Petit •

Un compromis historique, c’est ainsi que les représentants des 8 organisations politiques, autonomistes et nationalistes ont qualifié cette nouvelle union.

Les représentants des 8 organisations politiques pour une Guadeloupe autonome • ©Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Parti socialiste guadeloupéen, Alyans Nasyonal Gwadloup ou encore Union pour la libération de la Guadeloupe, tous ont acté cette nouvelle alliance en signant une fiche de travail présentant leurs grands axes de réflexion commune. Mehdi Keita, Secrétaire Général du Parti Socialiste Guadeloupéen explique cette démarche.

Mehdi Keita, Secrétaire Général du Parti Socialiste Guadeloupéen • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Proposer une alternative politique

Leur ambition, proposer une alternative à la population en s’appuyant sur l’actualité récente, en particulier la Nouvelle Calédonie, selon Laurence Maquiaba, porte-parole de l'ANG (Alyanz Nasyonal Gwadloup).

Laurence Maquiaba, Porte parole de l'ANG (Alyanz Nasyonal Gwadloup) • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Le modèle à "deux collectivités" n'a plus lieu d'être

Et à l’approche du 18ème congrès des élus, les membres de cette alliance regrettent de ne pas avoir été inclus dans les concertations de la commission ad hoc. Pour eux le modèle actuel avec deux collectivités n’a plus lieu d’être. Il faut désormais plus d’autonomie économique, législative et culturelle. C'est le projet défendu par Alain Plaisir, Président du CIPPA (Comité d'Initiative Pour un Projet Alternatif), depuis longtemps.

Alain Plaisir, Président du CIPPA (Comité d'Initiative Pour un Projet Alternatif) • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Reste maintenant à définir l’organisation de cette nouvelle entité politique qui entend bien s’appuyer sur les spécificités de chacun de ses membres.