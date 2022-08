Pas de retour en présentiel au lycée français de Port-au-Prince, compte tenu du contexte sécuritaire en Haïti

Le contexte sécuritaire dégradé en Haïti ne permet pas la réouverture en présentiel, même partiellement, au sein du lycée français « Alexandre Dumas », basé à Port-au-Prince. La ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna et la députée des Français établis hors de France, Eléonore Caroit, ont échangé à ce sujet.

Guadeloupe La 1ère •

Des manifestations antigouvernementales sévissent, depuis le lundi 22 août 2011, à Port-au-Prince et dans plusieurs villes d’Haïti, principalement dans le Sud du pays. Les routes sont barricadées, les commerces sont fermés et les transports sont à l’arrêt.

Trois personnes ont été tuées par balle, alors que des tirs ont éclaté ; la foule de militants était directement visée.

A LIRE AUSSI : Manifestations en Haïti : trois personnes tuées par balle, depuis lundi

Dans ce contexte, l’accueil en présentiel des élèves et du personnel du lycée français « Alexandre Dumas » de Port-au-Prince est inenvisageable, de l’avis de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Catherine Colonna avait été interpelée, à ce sujet, par la députée des Français établis hors de France (circonscription Amérique latine et Caraïbes) Eléonore Caroit.

Cette dernière faisait remarquer à la ministre que l’établissement fonctionne exclusivement en distanciel depuis septembre 2021. Le comité de gestion de l’association de parents d’élèves du lycée proposait la mise en place d’un dispositif d’enseignement hybride.

Proposition rejetée par Catherine Colonna, « eut égard aux dangers réels auxquels seraient exposés les élèves, leurs accompagnants et le personnels de l’établissement, lors des trajets domicile-établissement ». Dans un communiqué de presse, Eléonore Caroit fait état de la réponse reçu de la ministre.

L’élue et le membre du gouvernement entendent collaborer, dans le suivi de ce dossier, en espérant que la situation sociale s’apaise et permette de « faire évoluer le dispositif d’enseignement, vers un retour au présentiel ».

La députée craint, dans le cas contraire, pour la pérennité du lycée « Alexandre Dumas », qui a fêté son cinquantenaire en 2019.