Pas de rush dans les librairies pour les derniers achats avant la rentrée scolaire

La rentrée scolaire 2021 approche à grands pas pour des milliers de petits Guadeloupéens. Une rentrée décalée en raison de la situation sanitaire, mais bien préparée malgré le confinement. Cette année, bon nombre de parents avaient pris les devants.

Guadeloupe La 1ère •

En raison de la situation sanitaire de l'archipel, la rentrée scolaire a été repoussée au 13 septembre prochain.

Crise de la Covid-19 ou pas, il y a des choses qui ne changent pas. Comme chaque année, parents et enfants se sont pressés dans les rayons des librairies et grandes surfaces pour acheter sacs, cahiers et livres flambant neufs. Des achats anticipés... Car à une semaine de la rentrée décalée, pas de bousculade pour les derniers achats. De nombreux clients ont pris les devants en s'équipant à l'avance, craignant rompre les règles du confinement ou tout simplement pour respecter les gestes barrières.

Une situation qui a demandé un effort aux magasins. Certains ont mis en place la livraison à domicile. Un nouveau service qui a remporté un beau succès, reconnaît Denise Jacob, responsable des caisses à la Librairie antillaise.

A (re) voir le reportage de Laetitia Broulhet et Rémi Defrance :