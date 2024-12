Passage obligé pour les retraités et futurs retraités, la CGRR fête son cinquantième anniversaire

Partager :

Elle fait partie de l'horizon des Guadeloupéens depuis 1974, année où la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition ouvre ses portes dans l'archipel. Un décret ministériel en date du 10 mai 1974 en a autorisé l'ouverture. Il faut encore des discussions pour que le 1er juillet 1974, la CGRR deviennent une réalité, en premier lieu pour les salariés non cadres de la Guadeloupe et certains employés dans des entreprises. 50 ans plus tard, elle est connue par tous les Guadeloupéens à la retraite ou qui se préparent à l'être.

Quand on est encore loin de l'âge de la retraite, on ne sait pas forcément ce qu'est la CGRR. Pour autant, lorsque le temps de la retraite s'approche, elle devient un parcours obligé et chacun finit par y avoir recours. Institution de retraite complémentaire, la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition est une institution dont la misssion s'étend à tout l'archipel guadeloupéen et aussi, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. De fait, la CGRR a pour mission d’accompagner ses ressortissants, leur apporter une écoute, un soutien, des services et dans certains cas un soutien financier. Le conseil, une mission primordiale de la CGRR • ©M. Bastide Depuis sa création, la CGRR construit une action sociale à l’écoute de ses ressortissants. Cette action sociale s’adresse prioritairement aux personnes en difficulté qu’il s’agisse de retraités, d’actifs ou de chômeurs. ©Guadeloupe On peut d'ailleurs compartimenter les activités de la CGRR en trois domaines d’activité distincts : Le domaine des opérations de retraite : il enregistre les opérations techniques et financières relatives à la réalisation des opérations de retraite (cotisations, allocations), à la compensation et à la gestion des réserves techniques.

Le domaine de la gestion administrative des opérations de retraite : il retrace l’ensemble des moyens mis en œuvre par la CGRR pour assurer sa mission, ainsi que la gestion des réserves se rapportant à ces activités.

Le domaine de l’action sociale qui enregistre l’ensemble des prestations à vocation sociale de la CGRR au bénéfice de ses cotisants et allocataires, ainsi que les moyens mis en œuvre pour leur réalisation, et la gestion des réserves liées à ces activités. Une entrée qui porte en elle la mission de l'organisme • ©M. Bastide Les dates clés : 1974 Le 1er juillet 1974, la CGRR est installée au premier étage de l’immeuble Canaccini, au 5 quai Foulon, à Pointe-à-Pitre 1976 A partir du 1er juillet 1976, la mission de la CGRR est décuplée. La CGRR s’installe sur la Place de l’Église. 1983 La CGRR informatise ses services et réalise désormais l’ensemble des opérations jusqu’alors effectuées à Chartres. 1984 La CGRR achète un immeuble imposant et flambant neuf dans le nouveau Pointe-à-Pitre qui se construit derrière l’Hôtel de Ville. 1989 A la fin de l’année 1989, la Mutuelle Interprofessionnelle Antilles Guyane (MIAG) est créée avec le concours de la Caisse Guadeloupéenne de Retraites par Répartition (CGRR) et de l’AGRR.

Il s’agit de favoriser le développement d’une structure juridique capable de prendre en charge les activités concurrentielles traditionnellement développées dans l’environnement des institutions de retraite complémentaire. L’acronyme retenu signifie à l’origine : Mutuelle Interprofessionnelle Archipel Guadeloupe 1996 Ouverture de l’agence de Saint-Martin puis de l’antenne de Saint-Barthélemy. 1997 En 1994, la CGRR engage la réflexion sur un projet d’investissement visant à créer, à Pointe-à-Pitre, un établissement d’accueil pour personnes âgées initialement intitulé « projet Damoiseau ». La gestion de l’établissement est confiée à l’Association Guadeloupéenne pour l’Accueil des Personnes Agées (AGAPA).

L’établissement, baptisé finalement « Le Quadrille », ouvre en septembre 1997. Il est situé au cœur de Pointe-à-Pitre, au sein d’un immeuble d’habitation (résidence Ernestine Webbe) dont il occupe le 1er étage, et « regroupe plusieurs appartements pour accueillir 18 résidents, de plus de 60 ans, seuls ou en couple, valides, de manière temporaire ou définitive. ». Au fil des années, la perte d’autonomie progressive des résidents oblige à envisager la fin d’un modèle, la fin d’une aventure.

L’AGAPA décide donc de confier le portage d’un nouveau projet à un partenaire associatif et obtient le transfert de son agrément au bénéfice de ce dernier en 2012. 2003 En 2003, la CGRR encourage la création de PREREVA, un organisme de formation qui se donne pour mission d’accompagner les seniors vers une cessation d’activité constructive, autour de projets de vie. Pendant plus de 15 ans, PREREVA a professionnalisé son accompagnement en mettant en œuvre des actions de formations axées sur la problématique de la gestion des âges en s’appuyant sur une méthodologie originale. Consécutivement à la refonte du paysage de la formation, l’organisme a cessé son activité en 2021. 2019 Depuis le 18 mars 2019 la CGRR a implanté ses activités sur un site moderne résolument orienté vers la mise en œuvre de conditions optimales de travail et d’accueil de notre clientèle. Le nouveau site se situe au Parc d’Activités de la Providence, Immeuble le Papillon, Boulevard Marsin dans la commune des Abymes.

