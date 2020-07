Passage en vigilance Orange : La Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Martinique concernées

C'est à partir de 20h00, ce mardi 28 juillet, que les conditions météorologiques devraient se dégrader. En cause, l'onde tropicale n°21. Toutes les îles françaises des petites Antilles, dont la Guadeloupe, sont placées en vigilance orange, par Météo France.

Nadine Fadel •

©Météo France Antilles-Guyane

Niveaux de vigilance

©Météo France Antilles-Guyane



Prévisions pour la Guadeloupe

Annulation de dessertes maritimes

©Val'Ferry

©CTM Deher

L'onde tropicale n°21 est déjà considérée, par le NHC (National Hurricane Center) comme potentielle tempête tropicale n°9.Comme prévu depuis le week-end dernier, le phénomène avance droit sur les petites Antilles, en se renforçant.Il devrait traverser l'arc, entre la Martinique et les îles du Nord, durant la nuit prochaine, de mardi 28 à mercredi 29 juillet 2020. Ses effets devraient se faire sentir jusqu'à jeudi matin.Des précipitations diluviennes sont attendues sur l’archipel. Des cumuls de l’ordre de 100 à 150 mm, jusqu'à 200 mm sur le relief, sont prévus, sur l’ensemble de l’épisode. Les premières pluies atteindront l’archipel guadeloupéen dans la nuit de mardi à mercredi et se poursuivront en journée de mercredi, en s'accompagnant d'orages.Le vent s'orientera au Nord, dans la nuit de mardi à mercredi, en se renforçant avec des rafales de 70 à 90 km/h, avant de faiblir temporairement en fin de nuit et vers le lever du jour. Puis il s'orientera brutalement au Sud-Est à Sud, mercredi matin et souffle très fort, de 50 à 60 km/h en moyenne, avec des rafales de 80 à 100 km/h lors des passages pluvieux. Il s'affaiblira progressivement, dans l'après-midi et la soirée.La mer devient rapidement forte, dès la nuit de mardi à mercredi, avec des creux moyens jusqu'à 4m en Atlantique, dans une houle de Nord-Est, puis atteignant 4,5 m, en cours de journée de mercredi. De plus, le vent de Sud, mercredi matin, va provoquer de forts déferlements inhabituels, sur les côtes exposées au Sud, pouvant provoquer des submersions des parties basses du littoral (Le Moule puis Basse-Terre, Vieux Fort, Capesterre de Marie-Galante, Sainte-Anne, Saint-François, Désirade). Les mouillages des bateaux seront très sollicités.Certaines rotations maritimes sont d'ores et déjà annulées.C'est le cas de la desserte Saint-François/Marie-Galante/Les Saintes, de la compagnie Comatrile, initialement prévue jeudi matin, le 30 juillet.L' "Express des îles" annule toutes ses rotations demain, mercredi 29 juillet 2020, pour raisons météorologiques.Val Ferry a laissé ce mot sur sa page facebook : "Rotations annulées entre Basse-Terre, Trois-Rivières et Les Saintes, les 29 et 30 Juillet 2020, à cause de la menace d'une Tempête".Idem pour la CTM Deher :