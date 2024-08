PAWÒL DJÒK. Jean Dernault : 25 ans de lutte syndicale

Le professeur de sciences physiques et technologiques Jean Dernault, militant syndical de l’éducation nationale, prône l’apprentissage renforcé du créole en milieu scolaire, en Guadeloupe. Même si d’importantes avancées ont été obtenues, ces dernières décennies, des freins perdurent. Le secrétaire général du SPEG les combat.

Cette fois, "Pawòl Djòk" nous emmène à la rencontre de Jean Dernault. Ce professeur de sciences physiques et technologiques revient sur son combat syndical, commencé il y a plus de 25 ans, d'abord au Syndicat général de l’éducation en Guadeloupe (SGEG) puis, désormais, au Syndicat des personnels de l’éducation en Guadeloupe (SPEG).

Le militant a surtout repris le flambeau, pour que le créole soit plus présent dans l'académie locale.

On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu d’avancée. Désormais, le créole est enseigné dès les petites classes, avec le bilinguisme, le créole est au collège, au lycée, le créole est en option, en LVB [seconde langue], en spécialité. On a même trois professeurs agrégés en créole, en Guadeloupe ! Jean Dernault, secrétaire général du SPEG [traduction du créole]

Pour autant, Jean Dernault admet qu’il reste des barrières à faire tomber, pour que le créole ait naturellement sa place partout, y compris en milieu scolaire ; notamment les réticences de Guadeloupéens eux-mêmes, ou de chefs d’établissements, qui estiment que cette langue régionale ne mène nulle part. Elle ne serait pas vecteur d’ascenseur social, de leur point de vue.

L’enseignant, lui, considère que le créole à l’école met les élèves à l’aise, en accord avec eux-mêmes, les conforte dans leur environnement. Il rappelle que l’apprentissage d’une langue ouvre la voie vers tout un monde culturel : ainsi, en apprenant le créole, les plus jeunes peuvent découvrir la musique, la poésie, la littérature et les coutumes locales.

"Pawòl Djòk" est la rubrique que Guadeloupe La 1ère consacre aux personnalités qui ont marqué la Guadeloupe de leur empreinte.

