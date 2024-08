PAWÒL DJÒK. Micheline Charbonné, souvenirs d'une enseignante guadeloupéenne

©Eddy Golabkan et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Pawòl Djòk : souvenirs d'une enseignante • ©Eddy Golabkan et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Partager :

À deux semaines de la rentrée scolaire, écoutons les souvenirs et conseils d'une enseignante guadeloupéenne. Micheline Charbonné a exercé de la maternelle au CM2 pendant 38 ans. Entre émotion et tendresse, elle se rappelle son parcours, les rentrées scolaires qui ont rythmé sa carrière et ses élèves qu'elle a toujours considérés comme ses enfants. Rencontre.

Quand Micheline Charbonné, repense aux rentrées scolaires qu'elle a vécues, c'est toujours un bon souvenir. Elle raconte qu'elle se préparait comme les enfants. Elle s'achetait un nouveau sac, de nouveaux vêtements, elle se faisait coiffer, en un mot il lui fallait du "neuf" comme les enfants le jour de la rentrée ! Il fallait faire une belle impression car le premier contact avec les enfants est toujours décisif. Cela n'empêchait pas Micheline d'avoir une petite appréhension mais une fois que la cloche avait retenti, on faisait connaissance et c'était parti pour une première mission, celle d'établir la discipline. Vous êtes dans ma classe, vous êtes mes enfants ! Micheline Charbonné, enseignante à la retraite Aujourd'hui la société a changé, les élèves, les familles et les enseignants aussi. Avant, dit-elle, quand il y avait des tensions, on s'asseyait pour parler. Aujourd'hui les enseignants sont sous la menace constante d'une action en justice ou une lettre au rectorat. Alors quand Micheline rencontre ses anciens élèves, elle continue de leur dire "souriez à la vie !" REPORTAGE/ "Pawòl Djòk" est la rubrique que Guadeloupe La 1ère consacre aux personnalités qui ont marqué la Guadeloupe de leur empreinte. La première diffusion de ce numéro remonte au 5 septembre 2023, dans le 13h présenté par Eddy Golabkan, en télévision. Rédacteur : Eddy Golabkan

Reporter d’images : Christian Danquin

Monteur : Jean-Luc Elisée

Mixeur : Emilien Beaugendre

Partager :