PAWÒL DJÒK. Père Jean Hamot, 60 ans de sacerdoce

Le Père Jean Hamot est un homme d’Eglise qui, à son niveau, par ses actions et son engagement, a cherché à faire avancer le pays Guadeloupe. Il a œuvré auprès des jeunes, des adultes et des aînés, en valorisant ce que la population a de plus précieux, de son point de vue : la solidarité. Il rejette le fonctionnement nombriliste qui s’appuie sur le "débrouya pa péché".

Notre rubrique "Pawòl Djòk" nous mène à la rencontre du Père Jean Hamot, qui nous a reçus au Raizet (Les Abymes). De l’avis de beaucoup, cet homme d’Église est un prêtre "pas comme les autres" ; il est reconnu pour son franc-parler et son discours sans filtre.

Jean Hamot a célébré, cette année, ses 61 ans de sacerdoce.

Dans l’archipel guadeloupéen, il aura occupé tous les postes possibles de l'évêché. "Une chance", de son point de vue. J’ai fait tout ce qu’un prêtre peut faire dans un diocèse. J’ai accompli tous les ministères de la vie du prêtre. J’étais vicaire, j’étais curé, j’étais aumônier des jeunes, aumônier d’adultes, j’étais aumônier du lycée de Baimbridge pendant 8 ans (...), je suis rentré dans ce qu’on appelle l’administration du diocèse, j’ai été responsable de la catéchèse, j’ai été responsable aussi des médias (...). Père Jean Hamot, aumônier à palais royal et au centre hospitalier gérontologique du Raizet Lors de l’entretien qu’il nous a accordé, il nous a confié l'origine de sa vocation et expliqué pourquoi, aujourd’hui, il pose un regard apaisé sur la société guadeloupéenne. J’avais 3-4 ans. Les parents étaient fonctionnaires à Petit-Bourg. Et, chaque fois qu’on passait devant l’église, que ce soit en voiture ou à pied, il fallait s’arrêter. Et moi, je montrais l’église et je disais : "Jésus est là, un jour je vais faire comme Jésus". Mystère de la vocation. Nous sommes tous appelés à quelque chose, dans notre vie. Père Jean Hamot, aumônier à palais royal et au centre hospitalier gérontologique du Raizet Il s’est donc mis "au service des autres", en prenant ses responsabilités avec, comme leitmotiv, une question : "Qu’est-ce que je peux faire pour que les autres soient plus heureux". C’est ainsi qu’il a décidé de faire avancer son pays. Il apprécie la capacité qu’a la population locale de faire preuve de solidarité. Avancer ensemble, tel est le chemin à suivre prôné par le Père Jean Hamot. REPORTAGE/

