Peindre une école aux couleurs de l'Amour

C'est en tout cas ce que les généreux bénévoles de l'école Notre Dame de Grâce aux Abymes ont pu réaliser avec l'aide de techniciens aguerris et d'un groupe spécialisé dans la vente de peinture. Le projet s'intitule "la color full" et s'est traduit par une remise en beauté de tout l'établissement.

Francois-Joseph Ousselin •

Suite aux affres de Fiona, l’école primaire de Notre Dame de Grâce avait été sérieusement touchée et les bâtiments fortement dégradés.

C’est ainsi qu’un fabricant de peintures et sa fondation se sont lancés dans une opération dénommée "color-full" afin de rénover en couleur cette structure.

Ecoutez Caroline Geoffroi la directrice de l’école Notre Dame de Grâce

Caroline Geoffroi directrice de l'école Notre Dame de Grâce

Et si au départ, il ne s'agissait que d'une opération visant à repeindre les murs de l'école, avec un peu de poésie dans le cœur, dans les yeux et dans les intentions, c'est un grand vent de rafraichissement qui a soufflé sur l'établissement.

Et pour réaliser ce projet, les grands et les professionnels ont dû retrouver leur imagination d'enfant et se faire aussi petits qu'eux pour que l'œuvre ainsi réalisée soit à leur niveau et leur parle directement.

Et quand les élèves reviendront lundi, nul doute qu'ils auront désormais l'impression d'évoluer dans une exposition grandeur nature dont ils seront les plus belles œuvres.