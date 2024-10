Pénurie de personnel : le Centre hospitalier Sainte-Marie, à Marie-Galante, limite l'accès aux urgences

Faute de personnel, l'accès au service des urgences du Centre hospitalier de Sainte-Marie, à Grand-Bourg de Marie-Galante, sera limité dès ce jeudi 31 octobre, jusqu'au vendredi 1er novembre, à 9h30.

Lydia Quérin •

Le Centre hospitalier Sainte-Marie (CHSM), à Grand-Bourg de Marie-Galante, se voit contraint de limiter l'accès à son service des urgences, du jeudi 31 octobre à partir de 15h, jusqu'au vendredi 1er novembre, à 9h30. En cause : un manque ponctuel de personnel médical.

Dans un communiqué, Patrick Fausta, le directeur de l'établissement de santé, indique que "cette décision est prise afin de garantir la sécurité et la qualité des soins aux patients les plus gravement atteints". Il est précisé, par ailleurs, que "le personnel paramédical demeure mobilisé pour prendre en charge les cas les plus urgents".

En cas d'urgence, contactez le Samu

Pour toute situation non critique, le public est invité à se rapprocher des médecins de villes ou à prendre contact avec le Centre 15 (SAMU).

Un retour à la normale du CHSM est prévu dans la journée du vendredi 1er novembre, à partir de 9h30.