Piéton mortellement fauché au Gosier : un homme mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Un homme a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire, suite à l'accident qui a causé la mort d'un piéton, le 19 août dernier.

Un homme a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire, ce mardi 20 août. Une décision du juge d'instruction qui fait suite à un accident impliquant un véhicule léger et un piéton, dans la nuit de dimanche à lundi (18 au 19 août 2024).

Les sapeurs pompiers ont été alertés peu après minuit, route de Bas du Fort au Gosier. La victime, un homme de 36 ans, se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Malgré des tentatives de réanimation, le trentenaire a succombé à ses blessures sur le lieu de l'accident.

Il avait été aperçu, avant l'accident, par plusieurs témoins en train de marcher sur la voie de gauche de la 4 voies de la Route nationale.

La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, a indiqué être dans l'attente des examens toxicologiques de la victime.



Le mis en cause, le conducteur du véhicule léger, était lui, en légère alcoolémie et a déclaré rentrer d’un anniversaire.



Les usagers vulnérables, premières victimes des accidents de la route

Il s'agit de la 31e victime de la route dans l'archipel depuis le début de l'année. Parmi ces 31 tués, on dénombre 13 en véhicule léger (dont 2 passagers) et 18 usagers vulnérables dont 6 en moto, 1 en Quad, 3 en cyclo, 1 en engin de déplacement à moteur (trottinette électrique), 3 en vélo et 4 piétons.

Les usagers vulnérables représentent 58 % des tués. Un chiffre en augmentation, + 3 victimes par rapport au bilan d'août 2023, selon la DEAL, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.