‘’ Pitit an nou : Hey ho !’’

Ch. Martial, L. Dolmare et R. Lami •

Des voix pour sensibiliser… pour éduquer… Elles Sont 7 à avoir accepté le challenge. 7 chanteuses pour défendre une même cause. Celle de l’autisme et plus largement des troubles neuro développementaux. L’aventure commence avec la sortie de ce titre écrit par Didier Zorobabel de l’association Real Prod. Com. Une association qui se donne pour mission d’encourager le travail des Instituts Médicaux éducatifs qui accueillent au quotidien les enfants atteints d’Autisme.

En Guadeloupe ce trouble est encore méconnu et pour impliquer les familles et les enfants, ce projet artistique a donc été mis en place. Le Clip du titre sort sur le net ce mardi et 1200 exemplaires de la chanson seront édité sur un CD dont les bénéfices reviendront à une association qui œuvre auprès des enfants et de leurs familles.

Le titre est un hymne à la joie et à l’amour et des artistes comme Francelise Berthély ou encore Brigitte Zabarel ont prêté leur voix. ‘’pitit an nou’’ est déjà sorti et 1200 CD seront édités.

‘’Pitit an nou’’, est aussi un appel à la tolérance et à l’inclusion. Pour sortir les CD, l’association cherche du soutien. Un soutien financier mais également une implication de tous. Le 02 avril prochain se tiendra la journée internationale de sensibilisation à l’autisme. Ce titre est une façon de contribuer à diffuser l’information. Un appel à l’amour et au respect de la différence.

