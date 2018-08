Place Teddy Riner à Vieux-Habitants

© Ch. Danquin

ARAMIS ARBAU MAIRE DE VIEUX HABITANTS

TEDDY RINER

Vieux-Habitants était en fête ce samedi. La commune de la Côte sous le Vent a choisi de mettre à l'honneur l'un de ses plus illustres enfants, le judoka Tenny Riner. Le champion du monde est en effet natif de la commune où, sa famille vit dans la vallée de Beaugendre.Il est devenu un exemple pour le monde, et, singulièrement, un exemple pour sa commune d'origine et particulièrement, pour les jeunes Habissois. Désormais, avec la place qui porte son nom et surtout, avec la statue qui y a pris place, tout le rappellera à leur souvenir. Une statue à la taille et aux mensurations exactes du champion érigée par le plasticien Jocelyn Pézeron.Un voeu du maire de la commune qui, en vrai professeur de mathématiques, n'a pas fait les choses par hasard.Pour Teddy Riner, si c'est un hommage auquel il est très sensible, cet acte de la commune met à l'honneur toute sa famille.Loin de vouloir se reposer sur de tels lauriers, en sportif accompli, Teddy Riner se sent encore plus galvanisé pour aller conquérir d'autres titres et valoir encore plus l'hommage qui lui a été fait ce samedi à Vieux-Habitants