Plainte pour "menace de mort" du directeur du CHUG : Gaby Clavier convoqué par la police

Alors que Gaby Clavier est convoqué au Commissariat de Pointe-à-Pitre, ce mardi matin, son syndicat a appelé à un rassemblement de soutien. L'ancien secrétaire général de l'UTS-UGTG est l'objet d'une plainte, déposée par le directeur du CHUG, Gérard Cotellon, pour "menace de mort".

Des militants de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) se sont donné rendez-vous devant le commissariat de police de Pointe-à-Pitre, ce mardi 28 septembre 2021, à 9h00.

Un rassemblement, pour soutenir Gaby Clavier, convoqué ce jour.

Plainte pour "menace de mort"

En effet, l'ancien secrétaire général du syndicat et ancien secrétaire général de la section syndicale Union des travailleurs de la santé (UTS) est l'objet d'une plainte déposée par le directeur du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), Gérard Cotellon, pour "menaces de mort".

Cette nouvelle attaque contre le militant CLAVIER vise à criminaliser l’action syndicale et à détourner l’attention des Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe du crime commis contre les Guadeloupéens, dans le cadre de la crise Covid. Tou lé malfétè ké péyé kash ! Communiqué de l'UGTG - 27/09/2021

Les militants se sont rassemblés petit-à-petit, devant le commissariat. Face à eux, un cordon de police.

Une centaine de militants est finalement venue au rendez-vous.

Gaby Clavier est entré dans le commissariat, à l'heure dite, en compagnie de ses cinq avocats, en disant à ses soutiens "A tout à l’heure".

Des relations tendues, entre l'UTS-UGTG et la direction du CHUG

Cette convocation ne va pas améliorer les relations entre le syndicat et Gérard Cotellon.

La plainte du directeur du CHU de la Guadeloupe a fait grand bruit. Le parquet de Pointe-à-Pitre avait confirmé.

Cela, dans un contexte où l’obligation vaccinale et, plus largement, la gestion de la crise Covid, dans l’archipel, sont vivement critiquées.

En cause, dans ce dossier, une prise de parole, dans le hall du CHU, durant laquelle Gaby Clavier atteste qu’aucune direction ne va sanctionner un agent, parce qu'il ne se fait pas vacciner. Le militant syndical a alors employé une maxime souvent utilisée chez nous : "Yo ka tchouyé, mè yo pè mò !" ("Ils tuent, mais ils ont peur de mourir").

L’ancien leader de la centrale syndicale va plus loin, en affirmant que la défense des agents de l’hôpital, contre cette obligation vaccinale, ira jusqu’à des attaques "dans tous les domaines de la vie".

Une vidéo circule, où le syndicaliste tient ses propos.

Gérard Cotellon a immédiatement réagit, en déposant cette fameuse plainte.

Et le dossier risque de se compliquer.

Selon Patrick Desjardins, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, plus d’une dizaine de procédures sont en cours. Elles ne concernent pas toutes Gérard Cotellon, qui est à l'origine lui de trois plaintes, notamment pour menaces de mort et diffamations publiques.

