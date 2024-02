Pluie de réactions après l'annonce du décès de Rudy Benjamin

De son vivant il n'a laissé personne indifférent et son décès suscite de très nombreuses réactions. Parents, amis, camarades, membres de tous les groupes musicaux et carnavalesques qu'il a fréquentés, mais aussi, ses voisins, les responsables politiques et jusqu'au Préfet de Région, tous s'expriment aujourd'hui sur cette disparition d'un porteur de la culture et pillier du carnaval qui s'éteint le jour même où l'édition 2024 du carnaval s'achève.

Ils ont dit :

Son décès est une immense perte pour la Guadeloupe et pour la musique caribéennne. Le préfet de la région Guadeloupe s’associe à la peine ressentie par les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens et plus particulièrement par les membres du groupe VIM qui perdent un des fleurons du carnaval. Xavier Lefort, préfet de la région Guadeloupe

Le Pays tout entier pleure ce monument de la musique guadeloupéenne, génial compositeur de quelques-uns des plus beaux morceaux du répertoire guadeloupéen, qu’il s’agisse notamment du zouk avec Dissonance, du carnaval avec Akiyo, le Pwen ou Vim. Ce visionnaire passionné, dont chacun reconnaît qu’il était profondément guidé par l’amour des autres, fervent défenseur de l’économie culturelle et plus largement des industries culturelles et créatives s’en est allé, comme un symbole, un mercredi des Cendres. Guy Losbar Président du Département

Artiste talentueux, avant-gardiste, pétri de la fibre musicale, mêlant traditions guadeloupéennes à d’autres sonorités très diversifiées, qu’il aura eu à coeur de faire évoluer au sein de ces formations et des nombreux albums enregistrés. Grand compositeur et passeur émérite de notre culture, ses créations auront ravi des générations de mélomanes. Gageons que son héritage musical continuera d’être célébré et perpétué. Ary Chalus Président de Région

©Guadeloupe

Ruddy était un passionné. Il est mort avec sa passion et, d'une certaine manière...de sa passion. Puissions nous entretenir sa mémoire et faire vivre son art à travers notre carnaval généreusement mis en lumière par l'actualité brûlante et dont les faubourgs pointois demeurent le principal conservateur. Georges Brédent

C'était un génial compositeur. Il a contribué grandement à l'avènement des mass a po, a développé cette musique si particulière et si entraînante. Il était de l'aventure Akiyo, du Point, de Vim. Il avait sûrement encore beaucoup de projets culturels et musicaux en tête. Il ne laissait pas indifférent grâce à sa musique. Son départ sonne comme une dissonance à l'occasion de ce dernier jour de carnaval. Jean-Claude Nelson

Réactions sur les réseaux sociaux :

"A di mweny. Wayayay. Rudy monté an filawo owa papay Michel. Waaaaaaaaa. É jodila, jou kannaval ka bout, jou a lanmó à vaval. Aahĥh, divinité annou, zansèt annou fó minm. "

"Avoir une telle présence aussi forte dans la population à travers VIM sa reste impressionnant ! Dieu lui a permis de laisser un très bon souvenir dans le cœur ♥️ des gens avant qu’il ne parte !"

"Il a joué sa partition jusqu'à la dernière note comme il aime dire woulé i pati Vim."

"VIM : Very Important Mass

Devenu Very Important Moun voit partir en ce Jour Very Important Mercredi un homme Very Importante Maestro qui nous laisse de Very Important Messages pour accomplir de Very Importante Missions."

"Pourquoi ceux et celles qui font du bien autour d’eux partent-ils aussi vite !

Jusqu’à aujourd’hui je ne le connaissais pas mais là j’avoue je ressens comme beaucoup une douleur pesante suite à la disparition immense d’une telle personnalité qui aimait son peuple ! Mes respects à l’ensemble de sa famille !"

"Partir le mercredi des Cendres 2024 est la preuve que cet homme est un grand précurseur.

Il est monté dans une plus grande dimension rejoindre les grands tels que Patrick Saint-Eloi, Jacob Desvarieux...

Oui il était de ces gens capable de nous rendre plus fort.

De ceux qui donnent de leurs talents au point de nous transcender.

Il nous a exalté de sa musique et de ses convictions

Bravo Ruddy Benjamin.

Sincères condoléances à la famille et aux membres de VIM.

Présidente de l'association Magma."

"C'est dur d'apprendre cette triste nouvelle dès son réveil.

Un Grand Monsieur nous a quitté en laissant derrière lui un Héritage puisse que nous fassions bon usage. "

"Je n'ai pas de mots, on a joué hier soir à l'instant, il y était, certes fatigué après ce long périple, mais heureux de nous voir assuré en prestation, sa toute dernière."

"Les personnes présentant leurs départs vers l'au-delà transmettent beaucoup de messages.....que parfois nous ne portons pas attention à leurs mots.

C'est après l'événement que nous nous rendons compte..."