Plusieurs centaines de Guadeloupéens rendent un vibrant et ultime hommage à Sylviane Telchid.

Enseignants, artistes, politiques et aussi de nombreux anonymes, tous viennent depuis ce mardi soir s’incliner devant la dépouille de cette femme considérée comme la pionnière de la valorisation de la culture et de la langue créole. L'hommage est pluriel et d'abord populaire pour une femme au parcours exceptionnelle pleine d’empathie et d’humilité . Et chacun, individuellement, tient à lui rendre hommage à sa manière, et chacun pour de bonne raisons.

G. Pincemail et L. Quérin avec FJO. •

C'est en plein milieu du gymnase Gérard Mariane, précédé d'un long tapis rouge, qu'est déposé la dépouille de Sylviane Telchid, Un cercueil blanc entouré de fleurs, de tambouyé et d'un pupitre où les et les autres se succèdent pour lui rendre hommage. Des centaines voire des milliers de Guadeloupéens de tous bords confondus qui, depuis mardi et jusqu'à ce mercredi matin, font le déplacement. Parce que la dimension humaine de la petite fille de Capesterre Belle Eau dépassait les limites géographiques de sa commune.

Léo Andy, ancien député-maire de Capesterre-Belle Eau, ami d'enfance. Homme politique mais aussi beaucoup d'artistes étaient présents, ils ont eu à un moment où à un autre côtoyé l'enseignante chercheuse, la pionnière de la valorisation de la culture et de la langue créole. La commune de Capesterre-Belle-Eau reconnaissante du parcours et de l'œuvre accomplie entend pérenniser la mémoire de l'enseignante et lance un appel aux générations futures, Jean-Philippe Courtois maire de la commune et premier vice-président du Conseil Départemental . • ©L. Quérin La messe d'enterrement se déroule ce mercredi après-midi

