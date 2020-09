Pointe-à-Pitre : La cantine au centre des préoccupations de la rentrée

Après les révélations d'Harry Durimel sur les finances de la ville, des interrogations subsistent sur l’organisation de la restauration scolaire pour cette rentrée. En ce 1er jour d'école, les parents d’élèves sont dans l’expectative. La collectivité recherche des solutions.







Claudia Ledezert et Christelle Théophile •

Une dette importante

La ville cherche des solutions

©Claudia Ledezert

©guadeloupe

Il faudra encore attendre un peu pour rassurer complètement les parents sur la restauration scolaire dans les écoles de Pointe-à-Pitre. Une réunion doit se tenir ce mardi soir à l’hôtel de ville avec le Département, la Région, des organisations patronales, des anciens prestataires et des parents d’élèves pour gérer l’urgence de la rentrée et apporter des solutions pérennes.La dette de la collectivité envers la ville des Abymes s’élève à 1 millions d’euros. Cette dernière avait pris le relais des prestataires pour fournir les repas. Harry Durimel affirme avoir trouvé un accord avec la ville des Abymes pour les prochains jours. Une action positive, mais qui ne fait que repousser l’échéance. D’autant plus que l’opposition très présente sur les réseaux sociaux, s’est vite emparée de l’affaire. Elle dénonce l’inaction de la municipalité et souhaite une solution à long terme pour ne pas pénaliser les écoliers.Depuis son coup de semonce la semaine dernière, Harry Durimel assure chercher des solutions. Les propositions d’aides affluent. De son côté, la Région a proposé une aide de 500.000 euros. Encore faut-il que les fonds soient débloqués.En attendant, ce mardi, jour de rentrée, la restauration scolaire n’était pas prévue. Covid 19 oblige, le retour à l’école s’est fait de façon échelonnée dans les écoles de Pointe-à-Pitre, comme ici à Raphaël Jolivière. Les parents se sont organisés pour que leurs enfants déjeunent, dans ce contexte particulier.