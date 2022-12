Portrait : Jys, une vie de lutte contre le Sida, pour elle et autrui

Jys est une femme heureuse et épanouie, investie depuis 22 ans dans la lutte contre le VIH/sida. Elle contribue à la prévention, pour faire baisser la courbe des contaminations. Et face à ceux qui sont déjà séropositifs, comme elle, cette mère de famille affirme que la vie peut continuer avec la maladie.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda et Yasmina Yacou •

Jys Lecompte est militante, depuis de nombreuses années, au sein d’AIDES, principale association de lutte contre le sida et les hépatites virales en France et en Europe.

Ça fait 22 ans. J’étais militante en France dans la région Centre et, aujourd’hui, je suis militante en Guadeloupe, puisque l’association s’est implantée en 2014 en Basse-Terre et qu’on est venu me chercher, parce que je connaissais bien l’archipel. Jys Lecompte, militante AIDES

Jys est aussi séropositive depuis 33 ans. A l’annonce de son état de santé, la jeune femme qu’elle était a reçu un choc. Elle s’est alors isolée et a longtemps vécu dans la peur, sûre d’être condamnée.

A l’époque, c’était terrible, parce qu’on en parlait pas. Donc à l’époque j’ai pris un grand coup de massue sur la tête (...). Jys Lecompte, militante AIDES

Le choc, lorsque Jys a appris qu'elle était séropositive • ©Alexandre Houda et Lydia Quérin - Guadeloupe La 1ère

La contamination peut intervenir à tout moment et toucher tout le monde, tient à expliquer Jys, qui a contacté la maladie malencontreusement. En communiquant sur ce point, elle entend prévenir le reste de la population.

Moi, j’ai été contaminée suite à la rupture d’un préservatif. Donc, ça veut dire que je n’ai pas pris de risque, je ne suis pas dans le public-cible, comme les prostituée, les toxicomanes... Moi, je suis vraiment hétérosexuelle. Donc, c’est pour dire que ça peut arriver à tout le monde ! Nous sommes tous concernés ! Jys Lecompte, militante AIDES

Pour autant, il est possible, à postériori de mener une vie normale. Jys en est la preuve vivante. Elle se dit épanouie et heureuse, car sa vie est bien remplie. Elle a travaillé, élevé ses enfants et est désormais à la retraite. Un temps qu’elle consacre en partie à la lutte contre le VIH/sida.

Il faut faire passer le message. On peut vivre avec. On peut vivre heureux ! (...) Jys Lecompte, militante AIDES

Jys Lacompte, militante AIDES, sur la vie quand on est séropositif • ©Alexandre Houda et Lydia Quérin - Guadeloupe La 1ère

La difficulté, localement, est que le sujet est tu, encore aujourd’hui.

Ici, dans les Antilles, c’est vraiment tabou ! A AIDES, on a fait un atelier sur la thématique « le secret » et, à partir de là, on a réussi à faire en sorte que les personnes qui étaient dans ce groupe, qui étaient en couple, réussissent à le dire à leur conjoint, leur compagnon, leur famille Jys Lecompte, militante AIDES

Le combat de Jys, femme épanouie, tient en quelques mots : avertir, accompagner, motiver, écouter.

Personnellement, je me sens utile. Ça donne un sens à ma vie. Jys Lecompte, militante AIDES

AIDES a besoin d’autres volontaires, prêts à s’investir dans la lutte contre le VIH/sida ou l’aide aux malades. Les personnes intéressées seront invitées à se former, suivant deux modules (durant deux week-ends) pris en charge financièrement par AIDES.

(Coordonnées > AIDES Guadeloupe)