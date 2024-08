Pour ses 20 ans de carrière, la styliste N’Djaména Caprice s’offre les services des candidates à Miss Guadeloupe

La talentueuse styliste guadeloupéenne N'Djaména Kinté Caprice a fêté ses 20 ans de carrière, mardi soir (30 juillet 2024), dans un établissement de Petit-Pérou, aux Abymes. L’occasion d’organiser un grand show avec, au programme, une rétrospective des deux dernières décennies de ses créations et de présenter sa nouvelle collection.

N'Djaména Caprice, dont le second prénom est aussi la marque, a été comblée de recevoir le soutien d’un large public, majoritairement féminin.

Je suis heureuse d’avoir vu autant de gens répondre présents et me soutenir autant. Là, j’étais débordée par les émotions. Je ne sais même pas si les modèles ont réellement plus, est-ce que ça s’est bien enchaîné ou pas, est-ce qu’il y a eu des vides... je ne sais pas ! Mais ça a eu l’air de plaire ! C’est l’essentiel, c’est que tout le monde ait aimé.