Pourquoi Pôle Emploi et la Police nationale ont signé une convention de partenariat, en Guadeloupe ?

Le lundi 3 octobre 2022, les directeurs respectifs de la police nationale de Guadeloupe et de Pôle Emploi Guadeloupe & îles du Nord ont signé une convention de partenariat, pour une année, à l’hôtel de police des Abymes.

Chacun mettra ses compétences au service de l’autre.

Les agents de Pôle Emploi en ont assez d’être insultés, violentés, ou encore pris à partie ; ceux qui assurent l’accueil du public, en particulier, sont parfois malmenés par les demandeurs d’emploi, verbalement mais aussi physiquement parfois.

La convention Pôle Emploi/Police Nationale vise donc à former les personnels de cet établissement public à la prévention des actes malveillants dont ils font l’objet.

On est pleinement dans le rôle de la Police nationale de pouvoir protéger les personnes et les biens. Dans ce rôle de formation, il s’agirait de déboucher, d’ici quelques temps, sur une formation des personnels à l’accueil du public violent, ou du public qui pourrait être agressif. On peut jouer notre rôle, dans ce dispositif, en plus de ceux qui existent déjà, en termes de réactivité, si on doit intervenir.