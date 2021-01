Smylie est née ce 1er janvier à la Polyclinique de Pointe-à-Pitre et fait partie des premiers bébés de 2021

Nadine Fadel, avec Ronhy Malety •

Smylie sera fêtée, chaque année, en même temps que le nouvel an ! Et pour cause : la fillette est née ce 1er janvier 2021, à 9h26 du matin. Elle fait partie des premiers bébés de cette nouvelle année, en Guadeloupe.

L'enfant, qui était pressée de voir le jour, n'a pas fait attendre sa maman et a poussé son premier cri peu de temps après le début de l'accouchement. C'est ce que raconte Livia Gabriel, sage-femme en salle de naissance, au sein de la Polyclinique de Pointe-à-Pitre, où Smylie est née. :

©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Smylie pèse 3,08 kilos et mesure 48 centimètres. C'est une petite fille calme, qui fait la fierté de sa famille et de ses protectrices.

En effet, la mère et l'enfant sont, toutes deux, choyées par l'équipe de la clinique.

Elles se portent bien.

Même si elle n'a pas encore ouvert les yeux, Smylie écoute attentivement son nouvel environnement. Regardez plutôt :

©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère