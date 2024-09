Premier jour de procès de 3 anciens dirigeants de la Semsamar à Paris

Le procès des anciens dirigeants de la Semsamar s'est ouvert ce lundi 30 septembre à Paris. Jean-Paul Fischer, Marie-Paule Belenus Romana, et Louis Constant Fleming doivent répondre de favoritisme, prise illégale d’intérêts et recel d’abus de biens sociaux.

Le procès se déroule au 4ème étage du tribunal judiciaire, dans une toute petite salle d’audience. Suffisante pour accueillir un bien maigre auditoire composé de quelques journalistes.

Largement suffisante pour écouter Jean-Paul Fischer et Marie-Paule Belenus Romana. Louis Constant Fleming, lui, est absent. L’ancien administrateur de la Semsamar justifie d’une attestation médicale.

Les débats cet après-midi avaient valeur de tour de chauffe. Après avoir rappelé les chefs de mise en examen pour abus de biens sociaux, prise illégale d’intérêts et favoritisme - chefs pour lesquelles les prévenus risquent jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende - le président a tenté de comprendre ce qu’était la société d’économie mixte de Saint-Martin.

Pour ce faire, il s’est appuyé sur les nombreux rapports d’inspection, avis provisoire et autres audits réalisés entre 2010 et 2015.

Si certains rapports ont fait couler beaucoup d’encre, pour autant, ils n’ont pas forcément entraîné des poursuites pénales a tenu à rappeler le président. Il convient donc de dégrossir, voire de dégonfler tout cela et de s’en tenir aux faits établis.

À commencer par l’achat de 3 appartements par Marie-Paule Bélénus Romana à un prix préférentiel auprès de la Semsamar entre 2011 et 2013. Un point qui sera abordé mercredi à la reprise des débats.