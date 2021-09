Premiers pas pour une rentrée sans précédent

Encore une semaine avant la rentrée des classes. Les personnels de l’éducation nationale, administratifs, techniques et enseignants, font leur pré-rentrée à compter de ce lundi 6 septembre. Une pré-rentrée échelonnée, situation sanitaire oblige.

FJO. avec P. Robert, A. Houda et N. Pansiot-Villon •

Au LPO de Pointe Noire, tout est prêt pour recevoir les enseignants dès ce mardi et les élèves dans quelques jours. Ce lundi matin, comme dans tous les autres établissements de l'Académie, le proviseur du Lycée s'est entretenu avec ses collaborateurs.

Parce que, plus encore que d'habitude, les consignes doivent être claires et rien ne doit être laissé au hasard. Alors, la dizaine d'agents techniques s'est affairée durant ces derniers jours pour que les 40 salles de classes soient prêtes à accueillir les 90 enseignants dans un premier temps et ensuite, les 690 élèves.

Michel Romuald Proviseur du LPO de Pointe Noire



A ses côtés, les personnels de gestion mettent déjà en oeuvre les mesures qui s'imposent pour garantir une rentrée en toute sécurité et plus généralement, la nouvelle année scolaire.

Gladys Laviolette adjointe du gestionnaire du LPO de Pointe Noire

©B. Pansiot-Villon

De l'autre côté de la Basse-Terre, à Baie-Mahault, Marie-Line Nérom, professeur de français au collège de Gourdeliane s'apprête elle-aussi à reprendre ses cours. Elle va entamer sa 33ème rentrée des classes. Autant dire qu’elle a de la bouteille mais enseigner en distanciel ne lui convient pas du tout. Elle se souvient de de son expérience lors du premier confinement en mars, avril et mai 2020.

Marie-Line Nérom, professeur de français

Marie-Line Nérom sait que, cette année, elle aura la charge de quatre classes. Mais il lui manque encore beaucoup d’informations.

Marie-Line Nérom, professeur de français

Comme elle, Pierre Receveur, professeur de STI mécanique au LPO de Pointe-Noire s'interroge sur la meilleure manière de procéder pour garantir les résultats des élèves.

Pierre Receveur, professeur en STI mécanique au LPO de Pointe Noire

Ici, comme à Baie-Mahault ou dans les autres établissements de l'Archipel, on n'oublie pas que, quelle que soit l'organisation mise en place, elle doit aussi prendre en compte la réussite des élèves. La véritable raison d'être de l'Education Nationale.