La Prière contre le Coronavirus

Face à la pandémie qui traverse et fait des victimes dans le monde entier, le Pape François a proposé aux croyants plusieurs rendez-vous de prière cette semaine. Elle commence par une prière oeucuménique ce mercredi qui associera les chrétiens du monde entier

Guadeloupe La 1ère •

Mgr Jean-Yves Riocreux, evêque de Guadeloupe

Face à la pandémie, chacun use des moyens qui sont les siens pour combatre le virus. Pour les croyants, c'est à la fois la prière et le soutien aux soignants qui sont les armes les plus fortes. Et c'est selon ce principe que le Pape François a décliné plusieurs rendez-vous durant toute la semaine pour les Catholiques mais ausi, pour les Chrétiens du monde entier.Dès ce mercredi matin, depuis Rome, à l'occasion d'une fête du calendrier catholique, l'Annonciation, ce sera le premier rendez-vous donné par le Pape François aux chrétiens du monde entier pour une prière commune qu'il lancera depuis Rome à 12h, avec plusieurs évêques et aussi des représentants des principales églises chrétiennes du MondePour les Catholiques des Antilles, ce sera à 7heures (8h pour la Guyane).Un premier rendez-vous qui sera suivi, à l'initiative cette fois des évêques de France, à 19h30, heure de Paris, 14h30 aux Antilles (15h30 pour la Guyane), de 10 minutes de tintement de cloches dans toutes les églises. Un "bruit" qui se mêlera à celui de tous ceux qui, chaque soir, s'unissent depuis leurs fenêtres, pour soutenir et applaudire les soignants. Une initiative portée par les évêques des trois diocèses des Antilles et de la GuyaneEnfin, le point d'orgue de cette semaine sera donc le rendez-vous donné par le Pape François qui présidera un temps de prière qu’il conclura par la bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde). Un geste exceptionnel en temps de pandémie, puisque cette bénédiction particulière, qui confère l’indulgence plénière, est donnée traditionnellement à Noël et à Pâques, ainsi qu’à l’élection d’un nouveau pape.