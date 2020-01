E. Stimpfling •

©guadeloupe

Dans cette affaire, une quinquagénaire avait été retrouvée mortellement blessée à l’arme blanche et enfermée dans sa voiture accidentée au rond point de Calvaire à Baie Mahault.L’enquête avance. L’amant de cette femme a été placé en garde à vue et on apprend, qu’une autre femme a elle aussi été placé en garde à vue.