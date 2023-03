Projet Caribphlore : pour que le pouvoir antibactérien des plantes soit révélé au grand jour !

Le projet baptisé Caribphlore s'intéresse aux plantes issues de la biodiversité locale. L'une d'elles a retenu l'attention des chercheurs, pour ses propriétés antibactériennes. Une autre peut être utilisée pour la création d’un répulsif contre les moustiques.

Quel est le potentiel antibactérien de plantes médicinales de la Caraïbe ? Dans le cadre du projet Caribphlore, l’Institut Pasteur de la Guadeloupe et l’Université des Antilles (UA) testent actuellement l’effet d’extraits de plantes médicinales et aromatiques sur la croissance bactérienne et apprécient le niveau de sensibilité des bactéries aux extraits de plantes.

Ces travaux complétés d’études de viabilité et de cytotoxicité pourraient ouvrir la voie à des alternatives de traitement des maladies infectieuses à germes résistants aux molécules usuelles.

Dans le reportage ci-dessus, nous avons découvert la pharmacie à ciel ouvert d’Hugues Occibrun : son jardin, où les plantes aux vertus médicinales sont reines. Les chimistes de l’UA se charge de démontrer leur capacité à faire reculer les virus, notamment. Les extraits de plantes sont présentés à des bactéries, à l’Institut Pasteur, où leurs propriétés sont révélées.

Mais alors, quel usage peut être fait des molécules actives et bénéfiques des plantes, une fois isolées ?

Voici un exemple très parlant : un répulsif naturel contre les moustiques est en cours d’élaboration, notamment à base de feuilles de fruits à pain. Et, vraisemblablement, c’est une bonne pioche pour la doctorante en phytochimie Yolène Duchaude !

