Protection de l'Enfance en Outre-mer : la Guadeloupe accueille les 4èmes Rencontres territoriales dédiées à cette cause

Des rencontres qui sont l'occasion pour tous les intervenants institutionnels ou associatifs, de mettre en commun les expériences qui se mènent à travers tout l'Outremer en matière de protection de l'enfance. Singulièrement, ce ne sont pas moins de 300 personnes venues de tous les Outremer et 200 personnes présentes à distance, qui ont mis à profit ces rencontres pour s'interroger ensemble sur les meilleures manières qu'il y a pour "Prévenir les violences par la mobilisation de tous les acteurs".

Au menu de ces deux jours d'échanges des thématiques établies que même les intitulés n'auraient pas pu limiter :

L'accompagnement des jeunes majeurs : un enjeu crucial pour assurer une transition réussie vers l'autonomie.

Les ruptures de parcours : une problématique récurrente nécessitant des solutions adaptées et concertées.

Le soutien à la parentalité : un levier essentiel pour renforcer les capacités des familles à accompagner leurs enfants.

La justice de proximité : une prise en charge améliorée des situations complexes.

Mais dans cette salle, les très nombreux participants ne sont pas restés uniquement sur ces sentiers jalonnés. À chaque thématique, la réalité du terrain de chacun n'est jamais loin. Avec quelques fois des expériences difficiles toujours là pour prouver que, agir pour la protection des mineurs, sous quelque latitude que ce soit, c'est souvent un parcours du combattant où les déceptions sont aussi de mise.

Mais paradoxalement, c'est tout cela qui aura fait germer ici et là des solutions que les uns et les autres ont pu présenter, mettant ainsi à profit les raisons d'être de ces rencontres.

Ce qui est interressant dans ces échanges c'est de comprendre comment chacun analyse et comment chacun construit les dispositif de réponse dans le cadre des politiques publiques. Maxime Zennou, président du Comité de pilotage du réseau Outre-mer "enfance jeunesse famille"

Hôte de ses rencontres territoriales, la Guadeloupe, largement représentée parmi les participants, a, par bien des moyens et de nombreuses expériences, fait valoir ce qui se faisait sur son territoire. Un exemple pour les uns, des hypothèses pour d'autres.

En Guadeloupe, nous avons une situation telle qu'on doit vraiment s'inquiéter par rapport à la population, aux violences intrafamiliales et, par conséquent, aux violences qui sont faites aux enfants. Et nous, au niveau du Département, nous prenons en charge beaucoup d'enfants que nous essayons d'accompagner, parce qu'ils ont déjà été victimes de violence. Et cette violence, on la retrouve dans tout l'Outre-mer. D'où l'importance de trouver des solutions communes, qui pourront être adaptées aux situations locales. Nadia Négrit, présidente de la Commission "Enfance, Jeunesse, Famille" du Département

Les deux journées des Rencontres territoriales auront permis de valoriser les initiatives et les bonnes pratiques locales, mais aussi à faire en sorte que chacun puisse puiser dans ces échanges, de nouvelles pistes à explorer ou à mettre en œuvre. Les bénéficiaires seront, au final, les enfants et la jeunesse, dont il faut prendre soin au préalable, pour ne pas avoir à les "réparer" quand la violence et les autres maux de la société les auront déconstruits.