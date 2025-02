Quand amour rime avec toujours... 30 couples renouvellent leurs vœux de mariage

L'amour se scelle souvent par un mariage. Et pour les chrétiens de toutes confessions, le mariage est une institution divine. C'est sur lui et sur la communauté que les couples s'appuient pour faire vivre leur union. À Sainte-Rose, 30 couples sont venus renouveler leurs vœux de mariage, tandis que deux autres se sont unis pour la vie.

C'est au temple adventiste de La Rayette, à Sainte-Rose, qu'un cortège formé de 30 couples s'est avancé dans l'allée centrale.

Certains sont mariés depuis plusieurs années. En ce jour spécial ont décidé de renouveler leurs vœux, de se redire "Oui".

En fin de cortège, entourés de leur communauté, encore plus présente en ce jour, deux couples s'apprêtent à se marier. Un engagement personnel conforté par leurs proches.

Le fait d'être ensemble, le fait de partager les difficultés... Le fait de partager aussi des moments joyeux, ça renforce. Cela permet , malgré les défis, de continuer à avancer. Donc, la communauté apporte un soutien qui peut être matériel, spirituel ou social. Elie-Brown Buhire, pasteur de l'église de La Rayette

Dans sa prédication, le pasteur rappelle à l'assemblée que selon les statistiques, les mariages chrétiens résistent mieux que les autres, au temps et aux épreuves.

Cela, Franck et Kathia le savent. 27 ans après leur "Oui" original, et parents de deux enfants, ils ont appris à franchir les obstacles ensemble.

Nous avons des caractères diamétralement opposés, mais ce qui nous réunit, c'est notre foi en notre Dieu. Et puis, on s'aime aussi donc, lorsqu'il y a des difficultés, nous savons que nous pouvons compter l'un sur l'autre. Et puis, nous essayons de ne pas aller dormir sur notre colère. Katia Youyoute, mariée depuis 27 ans

On rencontre parfois des difficultés, mais malgré tout, on essaie d'avancer. Il y a l'amour. Et dès qu'il y a l'amour, on réussit tout. On peut déplacer des montagnes. Franck Youyoute

Quant aux nouveaux mariés, Laurence et Lucas, avec le temps, ils ont appris à s'apprivoiser mutuellement.

Dieu m'a convoqué, il n'y a pas si longtemps, en me disant : il est temps que tu passes à mon bureau et qu'on puisse finaliser les choses. Et j'ai dit à ma femme : on va passer à l'église. On va finaliser nos accords. Et comme je suis dans l'axe commercial, j'ai eu peur qu'elle me dise non, mais finalement, cela a été. Lucas Bidau, jeune marié

C'est l'amour, l'amour, l'amour... C'est juste ça. Laurence Bidau, jeune mariée

Désormais, c'est à Dieu qu'ils confient leur amour pour qu'il dure toujours.