Quand les services de l'Etat mettent leur nez dans les marmites de la Marina

Eric Stimpfling Guadeloupe La 1ère

Eric Stimpfling Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Bilan des contrôles :

Les contrôles ont porté sur les affichages de prix, l’information du consommateur et la sécurité ; la traçabilité des produits de la mer et les bateaux ; le contrôle des débits de boissons et le travail dissimulé ; l’hygiène alimentaire et le contrôle des restaurants.Sur ces 23 établissements, figuraient 18 restaurants, 3 magasins d’habillement, un loueur de véhicules et un loueur de bateaux.> 1 mesure de fermeture d’urgence> 18 avertissements dont :- 9 au titre de l’hygiène- 9 au titre de défaut de loyauté envers les consommateurs et affichages des prix> 2 injonctions de mise en conformité avec délai ;> 3 procès-verbaux au titre de la traçabilité et de l’hygiène ;> 1 procédure de travail dissimulé.