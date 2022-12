Quatre générations pour faire vivre une manioquerie à Marie-Galante

A Capesterre de Marie-Galante, depuis quatre générations, on se succèdent pour faire vivre l'héritage familial : une manioquerie . Tous s'investissent pour planter, récolter et valoriser le manioc et surtout, maintenir cette activité en la modernisant et en la valorisation pour garantir son attractivité qui ne se dément pas.

L. Dolmare •

A Capesterre de Marie-Galante, quand on dit Darin, on pense en tout premier lieu à la manioquerie et à cette famille qui la fait vivre et qui en vit.

Ici, le manioc, on le cueille, on le récolte, on le traite, on le transforme et on le commercialise. A chacune de ces activités, un membre de la famille Darin, investi comme les autres dans cette affaire familiale. Et plus qu'une simple affaire, c'est un savoir-faire que les aînés ont transmis à leurs successeurs comme un précieux héritage à conserver coûte que coûte.

Mais à les voir s'activer, on comprend que, bien plus qu'un métier, il s'agit surtout d'une passion que l'on attrape un jour et pour toujours.

Et avec les mots de Lise Dolmare, cette passion se fait poésie.