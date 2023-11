Qui était Henri Bangou ? Des images et des mots pour en parler

Partager :

Le décès d'Henri Bangou ce mardi 21 novembre 2023 suscite de très nombreuses réactions. Elles viennent de toutes parts, tant du monde politique que la société guadeloupéenne. Pour autant, l'homme, centenaire, s'est progressivement retiré depuis quinze ans de la vie publique. Il n'est donc pas connu des plus jeunes même si son nom continue d'être une référence portée par ses enfants et ses petits enfants. Un rappel donc sur ce que l'on disait de lui et aussi sur ce que lui-même en disait.

A peine connue, la nouvelle n'a pas manqué de faire réagir. Centenaire, l'homme a su marquer, comme médecin et surtout, comme homme politique. Ceux qui l'ont connu, de près ou de loin, ne restent jamais sans voix quand il faut parler de lui. Difficile de résumer en quelques images et quelques mots son siècle de vie. Les faits les plus marquants permettent en tout cas de le situer. Il y a un peu plus d'une année, ses proches et ses amis s'étaient rassemblés à Pointe-à-Pître pour honorer son centenaire. Fatigué, l'homme n'avait pu se joindre à eux pour voir défiler sur les écrans et dans les témoignages l'histoire de l'historien qu'il était. Dernier retour en arrière, avec ses propres mots cette fois. Il s'était prêté au jeu de l'interview dans le cadre d'une émission d'RFO Guadeloupe, alors qu'il s'apprêtait en 2008 à passer définitivement la main à la tête de la mairie de Pointe-à-Pître.

