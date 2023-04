Raizet en mouvement pour le nord Grande Terre

C'est une opération de solidarité décidée et menée par l'Association "Raizet an mouvemen". Avec l'aide des CCAS des communes du nord Grande-Terre, RAM est allée ce vendredi porter des denrées pour aider les familles au revenu précaire.

Comme un jour de kermesse ou de fête dans cette section de Bellevue à Port Louis, comme juste avant à Anse-Bertrand et un peu plus tard à Petit Canal et à Morne-à-l'Eau.

Mais aujourd'hui, c'est une manne tombée du ciel, ou plutôt, emmenée par les bénévole de l'Association "Raizet an mouvman" (RAM) qui arrive entre les mains des plus démunis. Pas moins de 120 sacs riches de fruits et de légumes, ont ainsi été distribués dans ces communes du nord Grande-Terre, pour le plus grand plaisir des bénéficiaire, des familles qui, bien souvent, ont moins de 200 euros pour vivre chaque mois.

C'est une bonne action. Je peux même dire qu'il faut le faire plus souvent parce que ça nous rend service, surtout en cette époque de la vie chère. Et puis, il y a un petit peu de tout, il y a de la banane dessert, de la tomate, du giromon et ce sont des légumes locaux... Je trouve que c'est une bonne action Suzette sa ka fè'an fè ékonomi. olié an aye achté, ko sa, lajan-la, an ké achté dôt biten èvè'ye. Ni onlo moun ki pa' konpwann sa mé mwen an ka di sa ! Jean

L'association a signé une convention avec le Conseil Départemental pour mener ces actions de solidarité qu'elle a commencé en mars et qu'elle continuera jusqu'en juillet.

Nous nous sommes rapprochés des CCAS des communes pour qu'elles puissent nous mettre en relation avec ces personnes. C'est souvent des personnes âgées, souvent aussi des personnes qui ont eu des soucis dans leur programmation, qui avaient des projets qui se sont écroulés et du coup, ces personnes-là, on est heureux de pouvoir leur permettre d'avoir un petit quotidien un peu différent. Cédric Viranin, président de l'Association Raizet en Mouvement

Et RAM n'y est pas allée seule. Pour réaliser cette opération, elle avait avec elle ses partenaires, au nombre desquels, Joël Davilé, concepteur des "Paniers de Jo". Lui aussi s'est investi dans l'opération

Ces paniers permettent donc aux gens qui sont en situation sociale difficile de bénéficier de produits locaux et surtout d'avoir la possibilité d'avoir comme tout le monde des produits frais et correctement préparés. On essaie d'avoir la base de ce que nos médecins guadeloupéens nous disent : des fruits, des légumes mais aussi des féculents pour permettre à chacun d'avoir des éléments pour tenir une semaine Joël Davillé agriculteur " Les paniers de Jo"

A chaque fois, ce sont des sacs de 6 kg de fruits et légumes qui sont donné aux personnes. D'ici au mois de juillet l'association compte distribuer près de 4900 sacs.