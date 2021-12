Réagir face aux trop nombreux accidents de la route

Comme chaque année, la préfecture de la Guadeloupe lance un appel à projets pour mobiliser et fédérer tous les acteurs guadeloupéens sensibilisés à la sécurité routière et faire émerger des actions de prévention innovantes et efficientes pour faire reculer le nombre d’accidents et de victimes

Les projets peuvent être portés par toutes les entités : les associations sportives, culturelles, de prévention, de soutien aux victimes et familles de victimes, des usagers de la route etc, les collectivités locales, les services de l’État, les entreprises publiques et privées, les membres du réseau de bénévoles de la sécurité routière, les artistes, sportifs, personnalités publiques et influenceurs locaux, les établissements de santé, les établissements de nuit, bars de nuits et restaurateurs, les taxis et transporteurs, les assureurs, les centres de formation

En fait, tous ceux qui, de près ou de loin peuvent jouer un rôle dans la conscientisation des notions essentielles de la sécurité routières.

L'actualité du moment motre en effet la nécessité d'agir tous azimuts pour sauver des vies. Ce dimanche 26 décembre 2021, la Guadeloupe compte déjà 64 morts sur ses routes depuis le début de l'année. Un chiffre qui de lui-même donne tout son sens à cet appel à projet.

Et parmi les principales causes d’accident de la route, la consommation d'alcool et de drogue arrive en tête. Tout particulièrement concernés, les jeunes. C'est la raison pour laquelle le lycée professionnel de Blanchet a voulu sensibiliser ses élèves car chaque année,l'établissement fait un triste constat : certains ont déjà eu des accidents de la route à cause d'un verre de trop

